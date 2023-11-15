Не надо ждать в очередях. В "Дії" усовершенствовали услугу замены водительских прав

"Теперь не нужно думать, как забрать новое водительское удостоверение в сервисном центре МВД, искать свободное время и стоять в пробках. С сегодняшнего дня можете заказать доставку документа курьером или на отделение Укрпочты в "Дії", - сообщил министр.

Для получения нового документа по-прежнему необходимо подать заявление в приложении, а затем выбрать комфортный вариант:

забрать удостоверение в сервисном центре;

прийти в ближайшее отделение Укрпочты;

заказать курьера.

"Рассмотрение онлайн-заявки, сформированной через "Дію", - до 3 дней... Доставка по Укрпочте займет до 7 дней и будет стоить 294 гривны", - сообщили в МВД.

Услуга стала доступна как для водителей-новичков , у которых истек двухлетний срок действия первого удостоверения, так и для автовладельцев, которые потеряли, повредили или хотят изменить персональные данные или получить пластиковое удостоверение.

Изменения для водителей в 2023 году

Ранее Верховная Рада поддержала законопроект №7354, который позволит украинцам самостоятельно проходить теоретическую часть перед экзаменом на получение водительского удостоверения.

Недавно правительство Украины внесло изменения в Правил дорожного движения. Следовательно, ПДД стали более приближены к стандартам Европейского союза.

Также сообщалось, что в Украине внесли изменения в Правила дорожного движения, коснувшиеся учебных транспортных средств. Букву "У" решили заменить буквой "Н".

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