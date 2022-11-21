Не только ракетами. Россияне совершили более миллиона кибератак на энергосектор Украины

С начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на объекты энергетической инфраструктуры было совершено более 1200000 кибератак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра энергетики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Фарида Сафарова.

Замминистра говорит, что за весь 2021 год их было зафиксировано 900 000 кибератак. Сафаров подчеркнул, что интенсивные кибератаки на украинский энергосектор враг начал еще до 24 февраля 2022 года. Так, в течение декабря 2021 и января-февраля 2022 года россияне многократно пытались осуществить вмешательство в работу ключевых энергетических компаний.

"Они хотели сломать персональные кабинеты клиентов, а также вмешаться в работу диспетчерских центров. В то же время высокий уровень киберзащиты украинского энергосектора не позволил РФ достичь поставленных целей", - заявил замминистра.

По его словам, сейчас россияне продолжают пытаться "положить" украинскую энергетическую систему, применяя и кибератаки, и прямые физические атаки ракетами и дронами. Общее количество кибератак за 9 месяцев войны составляет более 1200000 случаев. Количество DDos-атак на сайты ключевых энергетических компаний и Минэнергетики достигло более 50. Для сравнения с начала фиксации такого типа атак с 2019 года их было только 5

"Украина каждый день приобретает новый уникальный опыт в противодействии киберугрозам, и после победы в войне с Россией будет готова раскрыть все детали по инструментарию хакерских атак, которые использует агрессор", - добавил Сафаров.