В мае в Украине зафиксировали наибольшее количество жертв среди гражданских

Что зафиксировала миссия ООН

В мае подтверждена гибель по меньшей мере 274 гражданских и ранения 1763 - вместе более 2000 человек. Это самый высокий показатель с апреля 2022 года.

"Общее количество жертв среди гражданских лиц в мае превысило 2000 человек, и этот месяц стал месяцем с наибольшим количеством жертв с апреля 2022 года", - заявила глава миссии Даниэль Белль.

Что повлекло такое количество жертв

Главная причина - применение Россией мощного оружия в городских районах. Ракеты и авиабомбы неоднократно приводили к гибели и ранению десятков людей за один удар:

5 мая - авиабомбы по промышленной зоне Запорожья: 12 погибших , 42 раненых;

- авиабомбы по промышленной зоне Запорожья: , 42 раненых; 14 мая - ракета попала в многоквартирный дом в Киеве: 24 погибших, по меньшей мере семеро раненых.

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Дроны бьют рекорды

Вблизи линии фронта главной причиной жертв стали малые ударные дроны. В мае от них погибли по меньшей мере 64 гражданских и 539 раненых - самый высокий показатель для этого вида оружия за все время полномасштабного вторжения. Только в Херсоне - 14 погибших и 221 раненый.