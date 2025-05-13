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Майские заморозки ударили по урожаю? Какие культуры не выдержали холода

Заморозки в мае нанесли ущерб различным культурам (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украинском гидрометеорологическом центре подвели "погодные итоги" за первую декаду мая 2025 года. Кроме того, украинцам рассказали, какие растения пострадали от майских заморозков больше всего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ.

Соответствовало ли начало мая климатической норме

Согласно обзору агрометеорологических условий, в первой декаде мая текущего года в Украине преобладала прохладная с осадками погода:

  • средняя суточная температура воздуха в самые холодные дни была ниже нормы на 5-8°C;
  • продолжительность солнечного света оказалась значительно меньше нормы (в большинстве дней было облачно);
  • почти на всей территории страны отмечались заморозки в воздухе, на поверхности почвы и на высоте 2 см.

"Уровень средней декадной температуры воздуха на большей части территории страны соответствовал показателям характерным для конца апреля", - отметили эксперты.

Кроме того, в начале мая синоптики фиксировали немало осадков различного типа:

  • в большинстве областей отмечались умеренные и сильные дожди в сопровождении гроз (порой - с градом);
  • на высокогорье Карпат выпадал мокрый снег и снег, временно образовывался снежный покров высотой до 15 см.

Количество осадков в первой декаде мая (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Как майская погода повлияла на развитие растений

В УкрГМЦ рассказали, что в целом агрометеорологические условия первой декады мая были удовлетворительными для вегетации всех сельскохозяйственных культур вследствие:

  • умеренного температурного режима;
  • отсутствия очень высоких температур воздуха.

Кроме того, более медленное (чем в предыдущий период) накопление эффективного тепла "создавало благоприятные условия для начальной вегетации яровых культур".

Какие растения пострадали от майских заморозков

В то же время, по словам экспертов, опасным для растений явлением (как и в предыдущий период) в начале мая были:

  • заморозки на поверхности почвы;
  • заморозки на высоте 2 см;
  • местами - заморозки в воздухе.

Уточняется, что согласно сообщению агрометеорологов, майские заморозки в Украине нанесли ущерб:

  • плодовым культурам;
  • огородным культурам;
  • бахчевым культурам;
  • виноградникам;
  • всходам теплолюбивых культур;
  • местами - посевам озимого рапса и ярового ячменя.

Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, недавно мы рассказывали, что Карпаты накрыла "майская зима". На высокогорье фиксировали густой туман и минусовую температуру. Землю, деревья и здания засыпало снегом.

Учитывая такую ситуацию спасатели призывали туристов быть особенно внимательными и даже воздерживаться от походов в горы.

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