Майские заморозки ударили по урожаю? Какие культуры не выдержали холода

Соответствовало ли начало мая климатической норме

Согласно обзору агрометеорологических условий, в первой декаде мая текущего года в Украине преобладала прохладная с осадками погода:

средняя суточная температура воздуха в самые холодные дни была ниже нормы на 5-8°C;

продолжительность солнечного света оказалась значительно меньше нормы (в большинстве дней было облачно);

почти на всей территории страны отмечались заморозки в воздухе, на поверхности почвы и на высоте 2 см.

"Уровень средней декадной температуры воздуха на большей части территории страны соответствовал показателям характерным для конца апреля", - отметили эксперты.

Кроме того, в начале мая синоптики фиксировали немало осадков различного типа:

в большинстве областей отмечались умеренные и сильные дожди в сопровождении гроз (порой - с градом);

на высокогорье Карпат выпадал мокрый снег и снег, временно образовывался снежный покров высотой до 15 см.

Количество осадков в первой декаде мая (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Как майская погода повлияла на развитие растений

В УкрГМЦ рассказали, что в целом агрометеорологические условия первой декады мая были удовлетворительными для вегетации всех сельскохозяйственных культур вследствие:

умеренного температурного режима;

отсутствия очень высоких температур воздуха.

Кроме того, более медленное (чем в предыдущий период) накопление эффективного тепла "создавало благоприятные условия для начальной вегетации яровых культур".

Какие растения пострадали от майских заморозков

В то же время, по словам экспертов, опасным для растений явлением (как и в предыдущий период) в начале мая были:

заморозки на поверхности почвы;

заморозки на высоте 2 см;

местами - заморозки в воздухе.

Уточняется, что согласно сообщению агрометеорологов, майские заморозки в Украине нанесли ущерб:

плодовым культурам;

огородным культурам;

бахчевым культурам;

виноградникам;

всходам теплолюбивых культур;

местами - посевам озимого рапса и ярового ячменя.

Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)