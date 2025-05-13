Майские заморозки ударили по урожаю? Какие культуры не выдержали холода

В Украинском гидрометеорологическом центре подвели "погодные итоги" за первую декаду мая 2025 года. Кроме того, украинцам рассказали, какие растения пострадали от майских заморозков больше всего.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ.
Согласно обзору агрометеорологических условий, в первой декаде мая текущего года в Украине преобладала прохладная с осадками погода:
"Уровень средней декадной температуры воздуха на большей части территории страны соответствовал показателям характерным для конца апреля", - отметили эксперты.
Кроме того, в начале мая синоптики фиксировали немало осадков различного типа:
В УкрГМЦ рассказали, что в целом агрометеорологические условия первой декады мая были удовлетворительными для вегетации всех сельскохозяйственных культур вследствие:
Кроме того, более медленное (чем в предыдущий период) накопление эффективного тепла "создавало благоприятные условия для начальной вегетации яровых культур".
В то же время, по словам экспертов, опасным для растений явлением (как и в предыдущий период) в начале мая были:
Уточняется, что согласно сообщению агрометеорологов, майские заморозки в Украине нанесли ущерб:
Напомним, недавно мы рассказывали, что Карпаты накрыла "майская зима". На высокогорье фиксировали густой туман и минусовую температуру. Землю, деревья и здания засыпало снегом.
Учитывая такую ситуацию спасатели призывали туристов быть особенно внимательными и даже воздерживаться от походов в горы.
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