Травневі заморозки вдарили по врожаю? Які культури не витримали холоду

В Українському гідрометеорологічному центрі підбили "погодні підсумки" за першу декаду травня 2025 року. Крім того, українцям розповіли, які рослини постраждали від травневих заморозків найбільше.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
Згідно з оглядом агрометеорологічних умов, у першій декаді травня поточного року в Україні переважала прохолодна з опадами погода:
"Рівень середньої декадної температури повітря на більшій частині території країни відповідав показникам характерним для кінця квітня", - наголосили експерти.
Крім того, на початку травня синоптики фіксували чимало опадів різного типу:
В УкрГМЦ розповіли, що в цілому агрометеорологічні умови першої декади травня були задовільними для вегетації всіх сільськогосподарських культур внаслідок:
Крім того, більш повільне (ніж у попередній період) накопичення ефективного тепла "створювало сприятливі умови для початкової вегетації ярих культур".
Водночас, за словами експертів, небезпечним для рослин явищем (як і в попередній період) на початку травня були:
Уточнюється, що згідно з повідомленням агрометеорологів, травневі заморозки в Україні завдали шкоди:
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що Карпати накрила "травнева зима". На високогір'ї фіксували густий туман і мінусову температуру. Землю, дерева та будівлі засипало снігом.
З огляду на таку ситуацію рятувальники закликали туристів бути особливо уважними та навіть утримуватись від походів у гори.
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