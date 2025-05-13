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Травневі заморозки вдарили по врожаю? Які культури не витримали холоду

Заморозки в травні завдали шкоди різним культурам (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі підбили "погодні підсумки" за першу декаду травня 2025 року. Крім того, українцям розповіли, які рослини постраждали від травневих заморозків найбільше.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Чи відповідав початок травня кліматичній нормі

Згідно з оглядом агрометеорологічних умов, у першій декаді травня поточного року в Україні переважала прохолодна з опадами погода:

  • середня добова температура повітря у найхолодніші дні була нижчою від норми на 5-8°C;
  • тривалість сонячного сяйва виявилася значно меншою від норми (у більшості днів було хмарно);
  • майже на всій території країни відмічалися заморозки у повітрі, на поверхні ґрунту та на висоті 2 см.

"Рівень середньої декадної температури повітря на більшій частині території країни відповідав показникам характерним для кінця квітня", - наголосили експерти.

Крім того, на початку травня синоптики фіксували чимало опадів різного типу:

  • у більшості областей відмічалися помірні та сильні дощі у супроводі гроз (часом - із градом);
  • на високогір'ї Карпат випадав мокрий сніг та сніг, тимчасово утворювався сніговий покрив висотою до 15 см.

Кількість опадів у першій декаді травня (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Як травнева погода вплинула на розвиток рослин

В УкрГМЦ розповіли, що в цілому агрометеорологічні умови першої декади травня були задовільними для вегетації всіх сільськогосподарських культур внаслідок:

  • помірного температурного режиму;
  • відсутності дуже високих температур повітря.

Крім того, більш повільне (ніж у попередній період) накопичення ефективного тепла "створювало сприятливі умови для початкової вегетації ярих культур".

Які рослини постраждали від травневих заморозків

Водночас, за словами експертів, небезпечним для рослин явищем (як і в попередній період) на початку травня були:

  • заморозки на поверхні ґрунту;
  • заморозки на висоті 2 см;
  • місцями - заморозки у повітрі.

Уточнюється, що згідно з повідомленням агрометеорологів, травневі заморозки в Україні завдали шкоди:

  • плодовим культурам;
  • городнім культурам;
  • баштанним культурам;
  • виноградникам;
  • сходам теплолюбних культур;
  • місцями - посівам озимого ріпаку та ярого ячменю.

Публікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що Карпати накрила "травнева зима". На високогір'ї фіксували густий туман і мінусову температуру. Землю, дерева та будівлі засипало снігом.

З огляду на таку ситуацію рятувальники закликали туристів бути особливо уважними та навіть утримуватись від походів у гори.

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