На трасі під Вінницею у ДТП потрапили дві машини, автобус і чотири фури

На дорозі під Вінницею сталася масова аварія з участю пасажирського автобуса, вантажівок і легкових автомобілів. Обійшлося без постраждалих.
Про це йдеться в повідомленні поліції Вінницької області.
Повідомляється, що близько 08:00 на трасі державного значення М12 біля села Лукашівка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса міжнародного сполучення, чотирьох вантажівок та двох легковиків. В результаті аварії ніхто не постраждав.
"На місці події працюють патрульні поліцейські. Вони забезпечують безпеку дорожнього руху і складають адміністративні матеріали за фактом ДТП", - йдеться в повідомленні.
Причини аварії поки не повідомляються.
Нагадаємо, раніше біля міста Кобеляки у Полтавській області сталося ДТП за участю двох вантажівок. В результаті аварії загинули водії транспортних засобів.
До цього на початку тижня у Києві сталося 248 дорожньо-транспортних пригод через снігопад. Крім того, столицю України закривали для вантажівок, щоб мінімізувати пробки.