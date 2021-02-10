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На трасі під Вінницею у ДТП потрапили дві машини, автобус і чотири фури

Автор: РБК-Україна

На дорозі під Вінницею сталася масова аварія з участю пасажирського автобуса, вантажівок і легкових автомобілів. Обійшлося без постраждалих.

Про це йдеться в повідомленні поліції Вінницької області.

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Повідомляється, що близько 08:00 на трасі державного значення М12 біля села Лукашівка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса міжнародного сполучення, чотирьох вантажівок та двох легковиків. В результаті аварії ніхто не постраждав.

"На місці події працюють патрульні поліцейські. Вони забезпечують безпеку дорожнього руху і складають адміністративні матеріали за фактом ДТП", - йдеться в повідомленні.

Причини аварії поки не повідомляються.

Нагадаємо, раніше біля міста Кобеляки у Полтавській області сталося ДТП за участю двох вантажівок. В результаті аварії загинули водії транспортних засобів.

До цього на початку тижня у Києві сталося 248 дорожньо-транспортних пригод через снігопад. Крім того, столицю України закривали для вантажівок, щоб мінімізувати пробки.

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