На трасі під Вінницею у ДТП потрапили дві машини, автобус і чотири фури

Повідомляється, що близько 08:00 на трасі державного значення М12 біля села Лукашівка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса міжнародного сполучення, чотирьох вантажівок та двох легковиків. В результаті аварії ніхто не постраждав.

"На місці події працюють патрульні поліцейські. Вони забезпечують безпеку дорожнього руху і складають адміністративні матеріали за фактом ДТП", - йдеться в повідомленні.

Причини аварії поки не повідомляються.