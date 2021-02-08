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У Києві через снігопад сталося більше 200 ДТП

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 лютого 2021 21:15
У Києві через снігопад сталося більше 200 ДТП Фото: патрульна поліція (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У понеділок ввечері, 8 лютого, в Києві зареєстровано 248 дорожньо-транспортних пригод. Патрульні в посиленому режимі опрацьовують аварії, і оперативно відновлюють рух на дорогах столиці.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва в Telegram.

Як зазначили в поліції, зараз на дорогах столиці працюють понад 450 одиниць спецтехніки і понад 60 бригад по ручному прибиранню.

"У Києві сильний сніг, хуртовина, ожеледиця. Станом на 18:00 08.02.2020 в місті Києві зареєстровано 248 повідомлень про ДТП", - йдеться в повідомленні.

При цьому в патрульній поліції нагадали, що в столиці діє заборона на в'їзд в місто великогабаритних транспортних засобів у зв'язку з погіршеними погодними умовами.

Нагадаємо, Україну з самого ранку 8 лютого снігопади накрили. Температура повітря опустилася до -12, У Київській області значний сніг, хуртовини. На дорогах ожеледиця.

Крім того, в КМДА порекомендували не відправляти дітей до школи через сильні снігопади, які накрили столицю. Однак у відомстві зазначили, що школи будуть працювати в штатному режимі.

Додамо, що завтра, 9 лютого, в Києві очікуються снігопади, хуртовини і штормовий вітер. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

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