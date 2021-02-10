На трассе под Винницей в ДТП попали две машины, автобус и четыре фуры

Сообщается, что около 08:00 на трассе государственного значения М12 возле села Лукашевка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса международного сообщения, четырех грузовиков и двух легковушек. В результате аварии никто не пострадал.

"На месте происшествия работают патрульные полицейские. Они обеспечивают безопасность дорожного движения и составляют административные материалы по факту ДТП", - говорится в сообщении.

Причины аварии пока не сообщаются.