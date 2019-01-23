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Залізниця працює в штатному режимі, - УЗ

Новини » Суспільство    23.01.2019 - 11:18
Залізниця працює в штатному режимі, - УЗ
Ілюстративне фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

В "Укрзалізниці" розповіли про режим роботи залізниці 22 січня

Залізниця працює в штатному режимі. Ситуація з рухом пасажирських та вантажних поїздів повністю контролюється, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Повідомляється, що за минулу добу залізничники вивезли з об'єктів інфраструктури близько 34 тис. кв. м снігу, очистили понад 4,5 тис. стрілочних переводів і 129 пасажирських платформ.

Зокрема, за останню добу, 22 січня, сніг випав у Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Харківській областях і в Карпатах. У деяких областях сніговий покрив сягає від 37 до 61 см.

"Укрзалізниця закликає пасажирів бути обережними на об'єктах залізничної інфраструктури, виконувати правила поведінки на вокзалах і станціях і уважно слухати оголошення на вокзалах, адже в разі значного погіршення погодних умов можливі затримки поїздів", - повідомили в УЗ.

Нагадаємо, у зв'язку з ускладненням погодних умов, в Київ з 17:00 до 21:00 планується тимчасово заборонити в'їзд великовагового та великогабаритного транспорту.

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