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На трасі Одеса-Київ зняли обмеження руху

Новини » Суспільство    23.01.2019 - 17:42
На трасі Одеса-Київ зняли обмеження руху
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження зняті з 16:30

"Укравтодор" зняв обмеження руху на трасі Київ-Одеса із 16:30 23 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Укравтодору". 

Як зазначається, обмеження зняті на ділянках км 273 + 210 - км 450+500.

"З 16.30 години 23 січня 2019 року знімаються обмеження та відновлюється рух транспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-05 Київ - Одеса, км 273 + 210 - км 450+500", - йдеться в повідомленні. 

На трасі Одеса-Київ зняли обмеження руху

Нагадаємо, у зв'язку з погіршенням погоди було обмежено рух для багатоосних вантажних автотранспортних засобів на трасі Київ-Одеса з 10:30.

РБК-Україна писало, що через снігопади було введено обмеження руху на автошляхах у шести областях України. Наразі обмеження залишаються чинними у трьох областях та Києві. 

Зазначимо, у зв'язку з ускладненням погодних умов, в Київ з 17:00 до 21:00 тимчасово заборонили в'їзд вантажного та великогабаритного транспорту. 

У Вінницькій області зняли обмеження руху на трасах У Київ тимчасово обмежили в’їзд вантажівок
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