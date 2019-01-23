На трасі Одеса-Київ зняли обмеження руху

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження зняті з 16:30

"Укравтодор" зняв обмеження руху на трасі Київ-Одеса із 16:30 23 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Укравтодору".

Як зазначається, обмеження зняті на ділянках км 273 + 210 - км 450+500.

"З 16.30 години 23 січня 2019 року знімаються обмеження та відновлюється рух транспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-05 Київ - Одеса, км 273 + 210 - км 450+500", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у зв'язку з погіршенням погоди було обмежено рух для багатоосних вантажних автотранспортних засобів на трасі Київ-Одеса з 10:30.

РБК-Україна писало, що через снігопади було введено обмеження руху на автошляхах у шести областях України. Наразі обмеження залишаються чинними у трьох областях та Києві.

Зазначимо, у зв'язку з ускладненням погодних умов, в Київ з 17:00 до 21:00 тимчасово заборонили в'їзд вантажного та великогабаритного транспорту.