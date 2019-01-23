"Укравтодор" розповів про ситуації на дорогах через снігопад

Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Рух обмежено у шести областях України

У зв'язку з складними погодними умовами і проведенням комплексу заходів з очищення покриття від снігу та обробки його протиожеледними матеріалами введені тимчасові обмеження руху для вантажівок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодора".

Вінницька область

1) М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка, км 434 + 000 - км 487 + 000 (від м. Немирів м. до Гайсин);

2) М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський, км 346 - км 419 (від м. Жмеринка до м. М-Подільський).

Кіровоградська область

1) М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка, км 578 + 928 - км 703 + 226 (від м. Кропивницький до межі з Черкаською областю);

2) М-13 Кропивницький - Платоново, км 0 +000 - км 76 + 432 (від м. Кропивницький до межі з Миколаївською областю);

3) Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя, км 0 +000 - км 81 + 735 (від м. Кропивницький до кордону з Дніпропетровською областю);

4) Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв, км 70 + 360 - км 153 + 196 (від м. Кропивницький до межі з Миколаївською областю).

З 11:00 обмеження для пасажирського та великовагового транспорту на М-05 Київ - Одеса, км 237 + 108 - км 274 + 360 (від межі з Черкаською областю до кордону з Одеською областю).

З 09:30 закрито рух (в'їзд) для великовантажного транспорту в м. Кропивницький по а / д М-12, М-14, М-23.

Миколаївська область

1) М-13 Кропивницький - Платоново, км 76 + 432 - км 157 + 067 (від межі з Кіровоградською областю до кордону з Одеською областю);

2) 3) Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв, км 153 + 196 - км 235 + 650 (від межі з Кіровоградською областю до м. Миколаїв);

Р-75 КПП "Тимкове" - Балта - Первомайськ - Доманівка - Олександрівка, км 83 + 275 - км 198 + 051 (від смт. Криве Озеро - Первомайськ - Доманівка до смт. Олександрівка Вознесенського р-ну).

Одеська область

1) М-05 Київ - Одеса, км 273 + 210 - км 450 + 500.

Черкаська область

1) М-05 Київ - Одеса, км 143 + 009 - км 237 + 089;

2) М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка, км 518 + 697 - 584 км + 222.

Київська область

З 14:00. 23 січня буде обмежено рух вантажних, великогабаритних та великовагових транспортних засобів на окремих ділянках доріг загального користування в Київській області.

Київ

З 17:00 до 21:00 буде перекрито рух для великогабаритного транспорту на в'їзд у Київ.

Нагадаємо, в Україні по всій території сьогодні, 23 січня, спостерігається погіршення погодних умов.