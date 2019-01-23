Обмеження руху зняли на трасах у трьох областях

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух відновили у Віницькій, Черкаській та Миколаївській областях

В Україні знято обмеження та відновлено рух транспортних засобів на дорогах державного значення у трьох областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

Як зазначається, рух відновили після проведення комплексу заходів з очищення покриття від снігу та оброблення його протиожеледними матеріалами:

Вінницька область

М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, км 434+000 – км 487+000 (від м. Немирів до м. Гайсин);

М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, км 346 – км 419 (від м. Жмеринка до м. М.-Подільський).

Черкаська область

М-05 Київ – Одеса, км 143+009 – км 237+108;

М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, км 518+697 – км 584+222.

Миколаївська область

Р-75 КПП "Тимкове" – Балта – Первомайськ – Доманівка – Олександрівка - км 83+275 – км 198+051 (від смт. Криве Озеро – Первомайськ – Доманівка до смт. Олександрівка Вознесенського р-ну)

Нагадаємо, що через снігопади було введено обмеження руху на автошляхах у шести областях України. Наразі обмеження залишаються чинними у чотирьох областях та Києві.

РБК-Україна писало, що по всій території сьогодні, 23 січня, спостерігається погіршення погодних умов.