Обмеження руху зняли на трасах у трьох областях

Рух відновили у Віницькій, Черкаській та Миколаївській областях
В Україні знято обмеження та відновлено рух транспортних засобів на дорогах державного значення у трьох областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".
Як зазначається, рух відновили після проведення комплексу заходів з очищення покриття від снігу та оброблення його протиожеледними матеріалами:
Нагадаємо, що через снігопади було введено обмеження руху на автошляхах у шести областях України. Наразі обмеження залишаються чинними у чотирьох областях та Києві.
РБК-Україна писало, що по всій території сьогодні, 23 січня, спостерігається погіршення погодних умов.