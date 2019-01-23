У Київ обмежили в'їзд вантажівок

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сьогодні значний сніг і завірюха

У зв'язку з ускладненням погодних умов, в Київ з 17:00 до 21:00 тимчасово заборонили в'їзд вантажного та великогабаритного транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу КМДА.

Як зазначається, це дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

"Про введення такої заборони буде повідомлено додатково. Просимо водіїв врахувати цю інформацію при формуванні маршрутів через Київ", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, у зв'язку з погіршенням погодних умов у Вінницькій області тимчасово обмежено рух для великовагових транспортних засобів.

РБК-Україна писало, що снігопад в Одеській області заблокував трасу на Київ. В цілому, по Україні проїзд дорогами державного значення забезпечено.