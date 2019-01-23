ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Київ обмежили в'їзд вантажівок

Новини » Транспорт    23.01.2019 - 17:01
У Київ обмежили в'їзд вантажівок
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сьогодні значний сніг і завірюха

У зв'язку з ускладненням погодних умов, в Київ з 17:00 до 21:00 тимчасово заборонили в'їзд вантажного та великогабаритного транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу КМДА.

Як зазначається, це дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

"Про введення такої заборони буде повідомлено додатково. Просимо водіїв врахувати цю інформацію при формуванні маршрутів через Київ", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, у зв'язку з погіршенням погодних умов у Вінницькій області тимчасово обмежено рух для великовагових транспортних засобів.

РБК-Україна писало, що снігопад в Одеській області заблокував трасу на Київ. В цілому, по Україні проїзд дорогами державного значення забезпечено.

 

"Укравтодор" розповів про ситуації на дорогах через снігопад
Новини України ГідрометцентрКиївгрузовикограничение движения
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся