На трасі Одеса-Київ обмежено рух транспорту

Обмежено рух транспорту на 403 км автодороги Одеса-Київ

На трассе Одесса-Киев сегодня вечером ограничено движение транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Сообщается, что ограничено движение транспорта на 403 км автодороги Одесса-Киев. В частности, возле села Знаменка Ивановского района перевернулся грузовик с семенами. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

Напомним, вчера сообщалось, что в Киевской области на 72 км автодороги Киев-Одесса было заблокировано движение в направлении столицы из-за пожара. Дороги на маршруте открывались постепенно, по мере преодоления дистанции бегунами. При этом все улицы, на которых ограничивается движение (кроме Крещатика), были открыты до 16:00.

Ранее сообщалось, что в феврале на трассе Киев - Чоп из-за ДТП с пострадавшими был временно заблокирован проезд.

Добавим, что из-за сильного ветра в Черновицкой области на трассу вблизи пункта пропуска "Порубное" на границе с Румынией упали провода высоковольтной линии. Из-за этого движение по международной трассе перекрыли.