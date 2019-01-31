На трасі Одеса-Ізмаїл авто зіткнулося з маршруткою, є постраждалі

За офіційними даними, постраждали сім людей

В Одесской области вблизи села Николаевка на трассе Одесса-Измаил 31 января произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и маршрутного такси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как отмечается, по предварительной информации в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного такси сообщением Килия-Одесса пострадало около 7 человек. Полиция сообщает, что один человек, вероятно, погиб.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские и спасатели. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: место происшествия (bessarabiainform.com)

В то же время, издание "Бессарабия INFORM" пишет, что в Главном управлении Нацполиции сообщили, что в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутки сообщением Килия-Одесса пострадали 8 человек. Также есть одна погибшая женщина.

Напомним, во время дорожно-транспортного происшествия в Одесской области, которая произошла вечером 29 января, погибли двое сотрудникой полиции. Авария произошла на автодороге вблизи села Новая Долина Овидиопольского района.

РБК-Украина писало, что в начале января в Киевской области при столкновении пассажирского автобуса с легковым автомобилем погибли три человека. В частности, в городе Обухов пассажирский автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем.