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У Києві в ДТП автомобіль розірвало на дві частини, є жертви

Новини » Надзвичайні події     03.11.2019 - 11:52
У Києві в ДТП автомобіль розірвало на дві частини, є жертви
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті аварії одна людина загинула та 6 постраждало

У Голосіївському районі Києва вранці 3 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів, в результаті чого загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Київ Оперативний" в Facebook.

Як повідомляється на вулиці Заболотного сталося зіткнення автомобілів ГАЗ "Волга" та SsangYong. Від зіткнення автомобіль ГАЗ розірвало на дві частини. В результаті ДТП загинула одна людина, ще шестеро громадян постраждало.

Крім того, через аварію спостерігається ускладнення руху в обидві сторони.

6 потерпілих, серед яких один загиблий В Голосіївському районі, на Заболотного зіштовхнулися #ГАЗ (#Волга) та паркетник #SsangYong. Від удару автомобіль ГАЗ розірвало на дві частини. Через #ДТП спостерігаються затори в обидві сторони.

Опубліковано Киев Оперативный Неділя, 3 листопада 2019 р.

Нагадаємо, раінше повідомлялося, що 2 листопада в Києві на Брест-Литовському шосе сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю шести автомобілів. Кілька учасників аварії отримали удари і розсічення, але від госпіталізації відмовилися. Двоє водіїв втекли з місця ДТП.

Ще одна масштабна ДТП у Києві сталася 2 листопада на проспекті Перемоги поблизу станції метро "Житомирська". На оприлюдненому в мережі відео було видно, що на дорозі сталося зіткнення щонайменше 7 автомобілів. Інформації про жертв чи постраждалих не було.

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