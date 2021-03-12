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На трасі під Києвом обмежено рух транспорту через ДТП

Новость на русском → П'ятниця 12 березня 2021 23:02
На трасі під Києвом обмежено рух транспорту через ДТП Фото: авто поліції (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Під Києвом сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) на трасі Київ-Одеса на 88 кілометрі дороги. Рух на ділянці траси ускладнено.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва.

Так, на автодорозі в районі шинного заводу, в напрямку Одеси трапилася автопригода за участю трьох транспортних засобів: MAN, Opel, Renault. Патрульні поліцейські займаються регулюванням руху.

"Просимо вас врахувати вищевказану інформацію, бути особливо обережними. За можливості утримуйтеся від поїздки за вищевказаним маршрутом", - зазначають в поліції, нагадуючи про вимогу дотримуватися жестів регулювальника.

Нагадаємо, сьогодні Київ накрило сильним снігопадом. У зв'язку з цим ввели обмеження на в'їзд у столицю великогабаритного транспорту.

Раніше в Хмельницькій області на трасі зіткнулися маршрутка і легковий автомобіль. В результаті інциденту постраждали сім осіб.

РБК-Україна писало, що у місті Васильків Київської області легковий автомобіль зіткнувся з військовим літаком.

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