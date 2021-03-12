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У Хмельницькій області маршрутка потрапила в ДТП, багато постраждалих

Новость на русском → Хмельницька область, П'ятниця 12 березня 2021 17:49
У Хмельницькій області маршрутка потрапила в ДТП, багато постраждалих Фото: ДТП у Хмельницькій області km.dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

В Хмельницькій області на трасі зіткнулися маршрутка і легковий автомобіль. В результаті інциденту постраждали сім осіб.

Про це повідомляє управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області.

Повідомляється, що ДТП сталася на дорозі Красилів-Старокостянтинів поблизу села Мотрунки Красилівського району - зіткнулися рейсовий автобус Mercedes Sprinter і Mazda CX-7. На місці рятувальники надали домедичну допомогу водію автобуса.

"Загалом в результаті аварії травмовано семеро людей, серед яких два водія та п'ятеро пасажирів рейсового автобуса. Обставини, які призвели до ДТП, з'ясовують правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Василькові Київської області легковий автомобіль зіткнувся з військовим літаком. Це сталося на базі 40-ї бригади тактичної авіації. Постраждалих в результаті інциденту не було.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський підписав закон про збільшення штрафів для водіїв. РБК-Україна розібралося з усіма нюансами штрафів.

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