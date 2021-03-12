У Хмельницькій області маршрутка потрапила в ДТП, багато постраждалих

В Хмельницькій області на трасі зіткнулися маршрутка і легковий автомобіль. В результаті інциденту постраждали сім осіб.

Про це повідомляє управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області.

"Загалом в результаті аварії травмовано семеро людей, серед яких два водія та п'ятеро пасажирів рейсового автобуса. Обставини, які призвели до ДТП, з'ясовують правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що ДТП сталася на дорозі Красилів-Старокостянтинів поблизу села Мотрунки Красилівського району - зіткнулися рейсовий автобус Mercedes Sprinter і Mazda CX-7. На місці рятувальники надали домедичну допомогу водію автобуса.

Нагадаємо, раніше у Василькові Київської області легковий автомобіль зіткнувся з військовим літаком. Це сталося на базі 40-ї бригади тактичної авіації. Постраждалих в результаті інциденту не було.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський підписав закон про збільшення штрафів для водіїв. РБК-Україна розібралося з усіма нюансами штрафів.