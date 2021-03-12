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На трассе под Киевом ограничено движение транспорта из-за ДТП

Новина українською → Пятница 12 марта 2021 23:02
На трассе под Киевом ограничено движение транспорта из-за ДТП Фото: авто полиции (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Под Киевом произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на трассе Киев-Одесса на 88 километре дороги. Движение на участке трассы затруднено.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

Так, на автодороге в районе шинного завода, в направлении Одессы произошла авария с участием трех транспортных средств: MAN, Opel, Renault. Патрульные полицейские занимаются регулировкой движения.

"Просим вас учесть вышеуказанную информацию, быть особенно осторожными. По возможности воздержитесь от поездки по вышеуказанному маршруту", - отмечают в полиции, напоминая о требовании соблюдать жесты регулировщика.

Напомним, сегодня Киев накрыло сильным снегопадом. В связи с этим ввели ограничения на въезд в столицу крупногабаритного транспорта.

Ранее в Хмельницкой области на трассе столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. В результате инцидента пострадали семь человек.

РБК-Украина писало, что в городе Васильков Киевской области легковой автомобиль столкнулся с военным самолетом.

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