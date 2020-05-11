На трасі Київ-Одеса сталося зіткнення Skoda та MAN з жертвами

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Внаслідок зіткнення загинули 2 людини, ще двоє - постраждали

Вночі 11 травня на автодорозі Київ-Одеса у Миколаївській області в результаті зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою загинули 2 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

За даними правоохоронців, сьогодні на 284 кілометрі в напрямку Києва зіткнулися автомобіль Skoda Octavia та вантажівка MAN. В результаті зіткнення транспортних засобів 2 людини загинули та 2 постраждали.

"Внаслідок зіткнення транспортних засобів два пасажири легковика - мешканці Харківської та Запорізької областей загинули на місці події, 24-річного водія та ще одного пасажира з тілесними ушкодженнями, також мешканців Харківщини, госпіталізували. Водій вантажівки, 47-річний житель Львівської області, не постраждав", - розповіли в поліції.

Зазначається, що відомості про дорожньо-транспортну пригоду було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Обставини автопригоди та її причини встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у Києві на Великій Васильківській сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода. Мікроавтобус Opel протаранив ще 2 автомобілі. В результаті автомобільної аварії постраждали 2 людини.

Також РБК-Україна писало, що вночі 10 травня у Запорізькій області Lanos зіткнувся з Volkswagen. В результаті дорожньо-транспортної пригоди 2 людини загинули та троє - постраждали.