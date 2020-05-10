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У Запорізькій області Lanos зіткнувся з Volkswagen, є жертви

Новини » Надзвичайні події     10.05.2020 - 15:31
У Запорізькій області Lanos зіткнувся з Volkswagen, є жертви
Фото: ДТП у Бердянську (zp.npu.gov.ua)

В результаті аварії 2 людини загинули

У Запорізькій області вночі 10 травня сталося зіткнення двох легкових автомобілів, що призвело до загибелі 2 та травмування 3 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

За даними правоохоронців, сьогодні у Бердянську на вулиці Макарова водій автомобіля Daewoo Lanos виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем Volkswagen. В результаті зіткнення дві людини загинули та троє постраждали.

"В результаті аварії водій та один з пасажирів автомобіля Daewoo Lanos, чоловік 1999 року народження, мешканець міста Бердянськ, від отриманих травм загинули на місці події, ще двох пасажирів, місцевих мешканців 1999 та 2001 року народження, а також водія автомобіля Volkswagen з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні", - розповіли в поліції.

Зазначається, що правоохоронці порушили кримінальну справу за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у місті Яремче водій Subaru виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали 4 людини. Винуватець події був у нетверезому стані.

Також РБК-Україна писало, що в ніч на 9 травня у Києві сталася подвійна ДТП на проспекті Лобановського. Один з автомобілів після зіткнення збив пішохода, який намагався перебігти дорогу.

Теги Новини України ДТПЗапорожская область
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