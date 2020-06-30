На трасі Київ-Одеса сталась ДТП, загинула людина і четверо постраждали

Фото: аварійний знак (РБК-Україна)

Механізм і усі обставини аварії будуть з'ясовувати слідчі

Вчора ввечері, 29 червня, у Ставищенському районі Київської області у результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула людина та ще четверо отримали травми різного ступеня тяжкості. Механізм і усі обставини аварії будуть з'ясовувати слідчі.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, близько 21:00 на 142 кілометрі траси Київ-Одеса біля села Сніжки зіштовхнулись дві автівки Renault і Citroen C4, після чого остання вилетіла у кювет. Однак, автомобіль Renault з пошкодженими дверима залишився на проїжджій частині.

Як зазначається, одна пасажирка Citroen загинула на місці події. Водій та ще троє пасажирів цієї ж автівки, серед яких двоє дітей 12-ти та 15-ти років, були госпіталізовані у лікарню.

Напередодні повідомлялось, що на цій трасі утворився великий затор протяжністю 2-3 км, через відпочивальників, які поверталися з Одеської області після вихідних.

Нагадаємо, у Запорізькій області іномарка злетіла в кювет на автодорозі Запоріжжя-Маріуполь, внаслідок чого одна людина загинула та ще троє травмувалися.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Харківській області сталася ДТП за участі військової техніки.

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Автор: Андрій Козловський