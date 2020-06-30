ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На трасі Київ-Одеса сталась ДТП, загинула людина і четверо постраждали

Новини » Надзвичайні події     30.06.2020 - 11:09
На трасі Київ-Одеса сталась ДТП, загинула людина і четверо постраждали
Фото: аварійний знак (РБК-Україна)

Механізм і усі обставини аварії будуть з'ясовувати слідчі

Вчора ввечері, 29 червня, у Ставищенському районі Київської області у результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула людина та ще четверо отримали травми різного ступеня тяжкості. Механізм і усі обставини аварії будуть з'ясовувати слідчі.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, близько 21:00 на 142 кілометрі траси Київ-Одеса біля села Сніжки зіштовхнулись дві автівки Renault і Citroen C4, після чого остання вилетіла у кювет. Однак, автомобіль Renault з пошкодженими дверима залишився на проїжджій частині.

Як зазначається, одна пасажирка Citroen загинула на місці події. Водій та ще троє пасажирів цієї ж автівки, серед яких двоє дітей 12-ти та 15-ти років, були госпіталізовані у лікарню.

Напередодні повідомлялось, що на цій трасі утворився великий затор протяжністю 2-3 км, через відпочивальників, які поверталися з Одеської області після вихідних.

Нагадаємо, у Запорізькій області іномарка злетіла в кювет на автодорозі Запоріжжя-Маріуполь, внаслідок чого одна людина загинула та ще троє травмувалися.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Харківській області сталася ДТП за участі військової техніки.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ДТПОдеса
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся