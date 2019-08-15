У маршрутку на Лісовій кинули коктейль Молотова

Фото: в Києві згоріла маршрутка (facebook.com)

Поліція розшукує осіб, причетних до підпалу

Загоряння маршрутки у Києві поблизу станції метро "Лісова" сталося через коктейль Молотова, який кинули у транспортний засіб. Про це повідомляє столичне управління Національної поліції.

Зокрема, правоохоронці з’ясували, що після виходу всіх пасажирів на кінцевій зупинці маршрутного таксі водій почув хлопок. Невдовзі він побачив, як загорівся автобус.

Фото: в маршрутку в Києві кинули коктейль Молотова

"За попередньою версією рятувальників, які ліквідували пожежу, причиною стало занесення стороннього джерела запалювання. З місця події поліцейські вилучили пляшку та інші рештки для проведення експертизи", - сказано у повідомленні.

Зараз Слідчий відділ Деснянського управління поліції вирішує питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

"Поліцейські встановлюють обставини інциденту та розшукують причетних до правопорушення осіб. Внаслідок події ніхто не постраждав", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Києві біля станції метро "Лісова" на ходу загорілася маршрутка, в результаті пожежі транспортний засіб згорів повністю.

Як писало РБК-Україна раніше, в липні на вулиці Курилівської в Харкові на ходу загорівся пасажирський автобус "Богдан". Через пожежу автобус вигорів дотла. В результаті надзвичайної події ніхто не постраждав.

Додамо також, на початку липня у Києві загорілася маршрутка з пасажирами. Інцидент стався 9 липня біля станції метро "Лісова" на Броварському проспекті. Відео охопленого димом автобуса зняли люди з проїжджаючого повз транспорту. Обійшлося без жертв і постраждалих.