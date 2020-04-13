ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Дніпрі сталось потрійне ДТП, загинули дві людини

Новини » Надзвичайні події     13.04.2020 - 11:37
У Дніпрі сталось потрійне ДТП, загинули дві людини
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Водій автомобіля Mercedes Benz знаходився у стані алкогольного сп'яніння

У Дніпрі вчора ввечері у результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участі трьох автівок загинуло двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції Дніпропетровської області.

Як повідомляється, на вул. Набережна Перемоги водій автомобіля Mercedes Benz у стані алкогольного сп'яніння в'їхав в автомобіль Daewoo Nexia, який стояв на червоному сигналі світлофору. У результаті зіткнення автомобіль Daewoo за інерцією зіштовхнувся з авто Skoda Superb, який стояв попереду нього. Від отриманих травм водій Daewo та його пасажирка загинули.

Правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі. Водія затримали.

Нагадаємо, у Києві вчора ввечері сталося зіткнення поліцейського авто з пішоходом у результаті якого людина загинула. Пішохід перебігав дорогу у недозволеному місці.

РБК-Україна раніше повідомляло, У Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю автомобіля "швидкої допомоги", в результаті чого три людини загинули і ще четверо були госпіталізовані.

В Києві поліцейський автомобіль збив насмерть людину У Дніпрі зареєстрували нові випадки зараження коронавірусом
Новини України ФК ДніпроДТП
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся