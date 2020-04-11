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У Харкові сталася ДТП за участю "швидкої допомоги", є загиблі

Новини » Надзвичайні події     11.04.2020 - 08:14
У Харкові сталася ДТП за участю "швидкої допомоги", є загиблі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті аварії загинули троє людей, ще чотирьох госпіталізували

У Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю автомобіля "швидкої допомоги", в результаті чого три людини загинули і ще четверо були госпіталізовані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Як зазначається, аварія сталася 10 квітня близько 22:00 поблизу 5-го кілометра кільцевої дороги в Харкові.

"Попередньо встановлено, що автомобіль Daewoo Sens»під керуванням 27-річної жінки, який рухався з боку вулиці Олександра Зубарєва в напрямку проспекту Гагаріна, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з каретою швидкої медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок ДТП водій і 33-річний пасажир автомобіля "Daewoo Sens", а також 55-річний водій "швидкої" загинули на місці події.

Крім того, 33-річний пацієнт, два санітари 48 і 38 років, а також 40-річний фельдшер, які перебували в авто швидкої допомоги, з різними травмами були госпіталізовані.

"Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Огляд місця ДТП триває. Всі обставини аварії встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Угорщині, в результаті ДТП, постраждали 9 українців. Автобус рухався в напрямку України.

Також РБК-Україна писало, що у Львівській області в ДТП загинули двоє поліцейських. Обом правоохоронцям було по дев'ятнадцять років.

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