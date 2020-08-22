У Миколаївській області вантажівка зіткнулася з легковиком, 2 загиблих і 2 постраждалих

Фото з місця події (dsns.gov.ua)

Обставини події встановлюють співробітники поліції

У суботу вночі, 22 серпня, на трасі Благовіщенське-Миколаїв сталося лобове зіткнення легковика Оpel Vectra і вантажівки DAF. В результаті 2 людини загинули, а ще двоє були госпіталізовані.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, з автомобіля Opel двох постраждалих чоловіків 1991 р. і 1984 р. н. госпіталізували в медустанову в стані середньої важкості та вкрай важкому стані.

"Тіла двох загиблих чоловіків (пасажира 1983 р. н. і водія 1987 р. н.), використовуючи гідравлічний інструмент рятувальники деблокували", - йдеться в повідомленні

Водій автомобіля DAF не постраждав. Обставини події встановлюють співробітники поліції.

Нагадаємо, вчора на виїзді з Києва утворилася багатокілометрова пробка через смертельне ДТП.

Також РБК-Україна писало, що у Криму в дорожній аварії постраждали 6 осіб.