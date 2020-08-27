ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На трасі Київ-Харків розстріляли автобус, є постраждалі (ОНОВЛЕНО)

Четвер 27 серпня 2020 20:20
На трасі Київ-Харків розстріляли автобус, є постраждалі (ОНОВЛЕНО)
Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На трасі Київ-Харків невідомі розстріляли автобус. За попередніми даними, постраждали дві людини.

Про це повідомляє Status Quo.

Повідомлення про пригоду на трасі в районі міста Люботина надійшло в поліцію близько 19:10. За адресою терміново вирушили керівництво обласного главку поліції та слідчо-оперативна група Люботинської ВП.

При цьому в поліції Харківської області підтверджують факт стрілянини, проте офіційну інформацію обіцяють надати пізніше.

Нагадаємо, в кінці липня на трасі Київ-Харків розстріляли автомобіль.

Проте пізніше стало відомо, що це була спецоперація правоохоронців.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ХарківавтобусСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся