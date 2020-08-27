На трасі Київ-Харків розстріляли автобус, є постраждалі (ОНОВЛЕНО)

Фото: поліція (РБК-Україна)

На трасі Київ-Харків невідомі розстріляли автобус. За попередніми даними, постраждали дві людини.

Про це повідомляє Status Quo.

Повідомлення про пригоду на трасі в районі міста Люботина надійшло в поліцію близько 19:10. За адресою терміново вирушили керівництво обласного главку поліції та слідчо-оперативна група Люботинської ВП.

При цьому в поліції Харківської області підтверджують факт стрілянини, проте офіційну інформацію обіцяють надати пізніше.

Нагадаємо, в кінці липня на трасі Київ-Харків розстріляли автомобіль.

Проте пізніше стало відомо, що це була спецоперація правоохоронців.