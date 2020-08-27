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На трассе Киев-Харьков расстреляли автобус, есть пострадавшие (ОБНОВЛЕНО)

Четверг 27 августа 2020 20:20
На трассе Киев-Харьков расстреляли автобус, есть пострадавшие (ОБНОВЛЕНО)
Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На трассе Киев-Харьков неизвестные расстреляли автобус. По предварительным данным, пострадали два человека.

Об этом сообщает Status Quo.

Сообщение о происшествии на трассе в районе города Люботина поступило в полицию около 19:10. По адресу срочно отправились руководство областного главка полиции и следственно-оперативная группа Люботинского ОП.

При этом в полиции Харьковской области подтверждают факт стрельбы, однако официальную информацию обещают дать позже.

Напомним, в конце июля на трассе Киев-Харьков расстреляли автомобиль.

Однако позже стало известно, что это была спецоперация правоохранителей.

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