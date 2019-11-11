Під Києвом маршрутка з пасажирами потрапила в ДТП, є постраждалі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті ДТП маршрутка знесла паркан і влетіла в приватний двір

В селі Петропавлівська Борщагівка (Київська область) сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю трьох автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції.

Повідомляється, що інцидент стався близько 11 ранку на вулиці Авіаторів, 27 з участю Opel Astra, ВАЗ 2101 і маршруки. В результаті ДТП маршрутка з людьми від удару протаранила паркан і влетіла в двір житлового будинку.

"За попередніми даними аварійну ситуацію створив водій Opel Astra, коли переїжджав вулицю зліва направо по ходу руху автомобіля ВАЗ 2101. Водій ВАЗа зміг зманеврувати і піти від зіткнення з Opel. Однак, втратив керування і зіткнувся з маршруткою, яка рухалася по зустрічній смузі. Від удару маршрутка влетіла на подвір'я приватного домоволодіння", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії постраждали водій маршрутки і водій ВАЗ, їх госпіталізували. У салоні легковика знаходилась дворічна дитина в автокріслі, що і врятувало її від травм.

В маршрутці крім водія перебувала жінка з 12-річною дитиною. На місці події їх оглянули лікарі і надали медичну допомогу.

У селі Петропавлівська Борщагівка трапилося зіткнення легковика та автобуса. Є травмовані У селі Петропавлівська Борщагівка трапилося зіткнення легковика та автобуса. Є травмовані Сьогодні, близько 11-ї ранку відбулася автопригода на вулиці Авіаторів,27 за участю трьох транспортних засобів: Opel Astra, ВАЗ 2101 та РУТА. За попередніми даними аварійну ситуацію створив водій лекової Opel Astra, коли переїжджав вулицю зліва на право по ходу руху автомобіля ВАЗ 2101. Водійка ВАЗівки змогла зманеврувати та оминути Opel. Проте, скоїла зіткнення з автобусом, який рухався по зустрічній смузі. Внаслідок автопригоди постраждав водій автобуса та водійка ВАЗ, які госпіталізовані до лікувального закладу. У салоні легковика перебувала ще дворічна дитина в автокріслі, яке її й врятувало від травмування. А в автобусі окрім водія перебувала жінка з 12-річною дитиною. На місці пригоди їх оглянули лікарі та надали медичну допомогу. Наразі всі обставини події з'єднання ясовує слідство. Пам " ятайте! Ігнорування правил дорожнього руху є неприпустимим! Будьте уважні за кермом, дотримуйтесь швидкісного режиму та обов'язково використовуйте пасивної безпеки. Ця автопригода могла закінчитись зовсім по-іншому, якби не дитяче автокрісло. #ПорядокЦеТи #ПатрульнаполіціяКиївськоїобласті Опубліковано Патрульна поліція Київської області Понеділок, 11 листопада 2019 р.

Нагадаємо, 11 листопада у Львівській області сталася ДТП за участю легкового автомобіля і шкільного автобуса, в результаті 11 осіб госпіталізовано.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Києві Lexus протаранив таксі, вилетів на тротуар і збив двох пішоходів.