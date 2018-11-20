На трасі Київ-Чоп у сутичці з активістами постраждали поліцейські

Фото: поліція (РБК-Україна)

Трьох учасників сутички доправили до поліції

Поблизу Рівного під час акції протесту між мітингарями та поліцейськими виник конфлікт, в результаті постраждали двоє поліцейських. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національної поліції.

Як зазначається, трьох порушників доправили до Рівненського районного відділеня поліції. Згодом після надання пояснень їх відпустили.

Повідомляється, що один із протестувальників порушив вимогу покинути проїздну частину та вдарив поліцейського в обличчя, і зірвав радіостанцію. До сутички долучилися і інші учасники протесту.

Двоє патрульних, а саме командир та заступник командира батальйону отримали забої. Їх оглянули медики та надали необхідну допомогу.

Окрім того, станом на 20:30 рух автодорогою Київ-Чоп у Рівненському районі розблоковано.

Нагадаємо, сьогодні на акції "АвтоЄвроСили" під парламентом мітингувальники напали на народного депутата. Парламентаря закидали яйцями.

Відзначимо, тоді ім'я нардепа не розголошували. Учасники акції повідомили про трьох затриманих. Однак, після переговорів затриманих відпустили.

Власники "євроблях" незадоволені законом, який у четвер ухвалила Верховна рада для врегулювання ситуації із ввезенням старих авто в Україні.