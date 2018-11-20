На трассе Киев-Чоп в стычке с активистами пострадали полицейские

Трех участников потасовки доставили в полицию
Вблизи Ровно во время акции протеста между митингующими и полицейскими возник конфликт, в результате пострадали двое полицейских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национальной полиции.
Как отмечается, троих нарушителей доставили в Ровенское районное отделение полиции. Впоследствии после дачи объяснений их отпустили.
Сообщается, что один из протестующих нарушил требование покинуть проезжую часть и ударил полицейского в лицо, и сорвал радиостанцию. К схватке присоединились и другие участники протеста.
Двое патрульных, а именно командир и заместитель командира батальона получили ушибы. Их осмотрели медики и оказали необходимую помощь.
Кроме того, по состоянию на 20:30 движение по автодороге Киев-Чоп в Ровенском районе разблокировали.
Напомним, сегодня на акции "АвтоЄвроСили" под парламентом митингующие напали на народного депутата. Парламентария забросали яйцами.
Отметим, тогда имя нардепа не разглашали. Участники акции сообщили о трех задержанных. Однако, после переговоров задержанных отпустили.
Владельцы "евроблях" недовольны законом, который в четверг приняла Верховная рада для урегулирования ситуации с ввозом старых авто в Украине.