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На трассе Киев-Чоп в стычке с активистами пострадали полицейские

Новости » Происшествия    20.11.2018 - 23:11
На трассе Киев-Чоп в стычке с активистами пострадали полицейские
Фото: полиция (РБК-Украина)

Трех участников потасовки доставили в полицию

Вблизи Ровно во время акции протеста между митингующими и полицейскими возник конфликт, в результате пострадали двое полицейских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национальной полиции.

Как отмечается, троих нарушителей доставили в Ровенское районное отделение полиции. Впоследствии после дачи объяснений их отпустили.

Сообщается, что один из протестующих нарушил требование покинуть проезжую часть и ударил полицейского в лицо, и сорвал радиостанцию. К схватке присоединились и другие участники протеста.

Двое патрульных, а именно командир и заместитель командира батальона получили ушибы. Их осмотрели медики и оказали необходимую помощь.

Кроме того, по состоянию на 20:30 движение по автодороге Киев-Чоп в Ровенском районе разблокировали.

Напомним, сегодня на акции "АвтоЄвроСили" под парламентом митингующие напали на народного депутата. Парламентария забросали яйцами.

Отметим, тогда имя нардепа не разглашали. Участники акции сообщили о трех задержанных. Однако, после переговоров задержанных отпустили.

Владельцы "евроблях" недовольны законом, который в четверг приняла Верховная рада для урегулирования ситуации с ввозом старых авто в Украине.

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