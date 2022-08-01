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У Кривому Розі зіткнулися вантажівка та маршрутка: багато постраждалих

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Кривий Ріг, Понеділок 01 серпня 2022 12:39
У Кривому Розі зіткнулися вантажівка та маршрутка: багато постраждалих Фото: у Кривому Розі сталася ДТП за участю вантажівки та маршрутки (ілюстрація/Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 1 серпня, у Кривому Розі Дніпропетровської області на перехресті Нікопольського шосе та проспекту Металургів трапилась ДТП з багатьма постраждалими - зіштовхнулись вантажівка та маршрутка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Первый Криворожский".

За попередньою інформацією 14 людей постраждали – водій та 13 пасажирів.

На місці працюють інспектори патрульної поліції.

Оновлено 12.50.

За даними поліції, наразі встановлюються обставини ДТП за участі вантажного автомобіля та маршрутного таксі у Кривому Розі.

"В результаті зіткнення постраждало 14-ть пасажирів мікроавтобусу, яких доставлено до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що на перехресті пр. Металургів та Нікопольського шосе 1 серпня близько 6 ранку 32-річний водій вантажного автомобіля DAF зіткнувся з маршрутним таксі Mercedes Sprinter під керуванням 72-річного чоловіка.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 14 громадян, їх доставлено до медичного закладу. На місці працюють правоохоронці Криворізького районного управління поліції. З’ясовуються причини аварії, проводиться допит потерпілих та свідків, - йдеться в повідомленні поліції.

У Кривому Розі зіткнулися вантажівка та маршрутка: багато постраждалих

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами( Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Волинській області поліцейський збив на блокпосту військовослужбовця Національної гвардії та дільничного.

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