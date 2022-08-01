У Кривому Розі зіткнулися вантажівка та маршрутка: багато постраждалих
У понеділок, 1 серпня, у Кривому Розі Дніпропетровської області на перехресті Нікопольського шосе та проспекту Металургів трапилась ДТП з багатьма постраждалими - зіштовхнулись вантажівка та маршрутка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Первый Криворожский".
За попередньою інформацією 14 людей постраждали – водій та 13 пасажирів.
На місці працюють інспектори патрульної поліції.
Оновлено 12.50.
За даними поліції, наразі встановлюються обставини ДТП за участі вантажного автомобіля та маршрутного таксі у Кривому Розі.
"В результаті зіткнення постраждало 14-ть пасажирів мікроавтобусу, яких доставлено до лікарні", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що на перехресті пр. Металургів та Нікопольського шосе 1 серпня близько 6 ранку 32-річний водій вантажного автомобіля DAF зіткнувся з маршрутним таксі Mercedes Sprinter під керуванням 72-річного чоловіка.
Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 14 громадян, їх доставлено до медичного закладу. На місці працюють правоохоронці Криворізького районного управління поліції. З’ясовуються причини аварії, проводиться допит потерпілих та свідків, - йдеться в повідомленні поліції.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами( Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Волинській області поліцейський збив на блокпосту військовослужбовця Національної гвардії та дільничного.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.