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На трасі Київ-Чоп сталося ДТП. Рух ускладнений, є потерпілі

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Київ, П'ятниця 21 січня 2022 10:11
На трасі Київ-Чоп сталося ДТП. Рух ускладнений, є потерпілі Фото: на трасі Київ-Чоп сталося ДТП (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 21 січня на трасі Київ-Чоп зіткнулися вантажівка та легкове авто. Внаслідок аварії є постраждалі, рух у напрямку столиці наразі ускладнений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції Київської області.

"Близько 03:00 поблизу селища Копилів трапилась ДТП за участю вантажівки Daf та легковика Mercedes-Benz. Попередньо: є потерпілі", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, можливе ускладнення руху в напрямку міста Київ. Організовано об’їзд лівою смугою та узбіччям.

Водіїв просять завчасно планувати свої маршрути, враховуючи вказану інформацію.

Фото: на трасі Київ-Чоп сталося ДТП (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

Нагадаємо, у Харківській області сталася ДТП за участю двох рейсових автобусів. Внаслідок зіткнення постраждали три пасажири.

Додамо, у Хмельницьку сталася смертельна ДТП за участю митника. Внаслідок аварії загинула 90-річна жінка.

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