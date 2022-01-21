На трасі Київ-Чоп сталося ДТП. Рух ускладнений, є потерпілі
Сьогодні, 21 січня на трасі Київ-Чоп зіткнулися вантажівка та легкове авто. Внаслідок аварії є постраждалі, рух у напрямку столиці наразі ускладнений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції Київської області.
"Близько 03:00 поблизу селища Копилів трапилась ДТП за участю вантажівки Daf та легковика Mercedes-Benz. Попередньо: є потерпілі", - йдеться в повідомленні.
За інформацією правоохоронців, можливе ускладнення руху в напрямку міста Київ. Організовано об’їзд лівою смугою та узбіччям.
Водіїв просять завчасно планувати свої маршрути, враховуючи вказану інформацію.
Фото: на трасі Київ-Чоп сталося ДТП (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)
Нагадаємо, у Харківській області сталася ДТП за участю двох рейсових автобусів. Внаслідок зіткнення постраждали три пасажири.
Додамо, у Хмельницьку сталася смертельна ДТП за участю митника. Внаслідок аварії загинула 90-річна жінка.