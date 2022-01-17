ru ua
Пн, 17 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Хмельницьку митник спричинив смертельне ДТП

Новость на русском →
Понеділок 17 січня 2022 18:04
У Хмельницьку митник спричинив смертельне ДТП Фото: у Хмельницьку митник спричинив смертельне ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна )
Автор: Сергій Пишкін

У Хмельницьку сталося смертельне ДТП за участі митника. Внаслідок аварії загинула 90-річна жінка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

"За попередньою інформацією, 17 січня 2022 року по вул. Пілотській у Хмельницькому митник за кермом власного авто здійснив наїзд на 90-річну жінку, яка переходила проїжджу частину у невстановленому місці", - пише пресслужба.

Від отриманих травм внаслідок аварії - жінка загинула на місці подій. Під час управління автомобілем митник не перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Відповідно до ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, чоловікові загрожує позбавлення волі строком до 8 років.

Фото: у Хмельницьку митник спричинив смертельне ДТП (dbr.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Хмельницький
NEWS
Порошенку обирають запобіжний захід: онлайн-трансляція суду
Порошенку обирають запобіжний захід: онлайн-трансляція суду
DAILY
Пільговий газ проти інфляції. Чи зможе Кабмін утримати зростання цін на продукти харчування
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Пільговий газ проти інфляції. Чи зможе Кабмін утримати зростання цін на продукти харчування