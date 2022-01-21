На трассе Киев-Чоп произошло ДТП. Движение затруднено, есть пострадавшие
Сегодня, 21 января на трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и легковое авто. В результате аварии есть пострадавшие, движение в направлении столицы сейчас затруднено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киевской области.
"Около 03:00 вблизи поселка Копылов произошло ДТП с участием грузовика Daf и легковушки Mercedes-Benz. Предварительно: есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, возможно осложнение движения в направлении города Киев. Организован объезд левой полосой и обочиной.
Водителей просят заблаговременно планировать свои маршруты, учитывая указанную информацию.
Фото: на трассе Киев-Чоп произошло ДТП ( facebook.com/kyivregionpatrolpolice)
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