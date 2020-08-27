ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На трасі Київ-Чоп обмежать рух, сідатимуть бойові винищувачі

Київ, Четвер 27 серпня 2020 08:46
На трасі Київ-Чоп обмежать рух, сідатимуть бойові винищувачі
Фото: пробки (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

З 16:00 до 19:00 на ділянці автодороги М-06 Київ-Чоп між селами Крупець та Михайлівка Радивилівського району військові літаки відпрацьовуватимуть посадку та зліт. Тому там буде обмежено рух.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

У прес-службі порадили робити об’їзд через село Гнильче.

"Дані навчання є необхідним елементом підготовки та відпрацювання визначених завдань за призначенням авіаційних, зенітних ракетних та радіотехнічних військ з метою захисту суверенітету та цілісності України і її громадян", - повідомила пресслужба Повітряного командування "Центр" Повітряних Сил ЗС України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у столиці тимчасово закриють рух транспорту на з'їзді з Шулявського шляхопроводу.

Також РБК-Україна писало, що у Києві з 7 серпня та до 28 вересня частково обмежили проїзд по Південному мосту, де проведуть оновлення опор і поточний ремонт деформаційних швів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ограничение движенияистребители
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся