На трасі Київ-Чоп у лобовому ДТП постраждали 10 осіб

Фото: в аварії постраждали 10 осіб (РБК-Україна)

На трасі Київ-Чоп у Львівській області в лобовому ДТП постраждали 10 осіб, у тому числі діти. Мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу і врізався в легкове авто.

Про це йдеться в повідомленні поліції Львівської області.

Повідомляється, що аварія сталася вчора ввечері біля Стрия. Водій мікроавтобуса "Фольксваген" під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в легкове авто "Фольксваген Гольф".

"В результаті зіткнення тілесні ушкодження отримали водії транспортних засобів, 22-річний пасажир "Гольфу", житель Закарпаття, а також сім пасажирів мікроавтобуса віком 19, 25, 30, 66, 69 років і двоє дітей 2,5 і 4 роки - жителі Івано-Франківської та Чернівецької областей", - йдеться в повідомленні

Постраждалих в ДТП госпіталізували, медики уточнюють їх діагнози. За фактом аварії порушено кримінальну справу за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання - до трьох років обмеження волі з позбавленням водійських прав на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вінницькій області сталася потрійна ДТП з участю позашляховика, легкового автомобіля і вантажівки. В результаті аварії постраждали двоє водіїв і загинув пасажир.

До цього у Запорізькій області у ДТП загинула дитина, ще троє людей постраждали.