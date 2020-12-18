На трассе Киев-Чоп в лобовом ДТП пострадали 10 человек

Фото: в аварии пострадали 10 человек (РБК-Украина)

На трассе Киев-Чоп во Львовской области в лобовом ДТП пострадали 10 человек, в том числе дети. Микроавтобус выехал на встречную полосу и врезался в легковое авто.

Об этом говорится в сообщении полиции Львовской области.

Сообщается, что авария произошла вчера вечером возле Стрыя. Водитель микроавтобуса "Фольксваген" во время обгона выехал на полосу встречного движения и врезался в легковое авто "Фольксваген Гольф".

"В результате столкновения телесные повреждения получили водители транспортных средств, 22-летний пассажир "Гольфа", житель Закарпатья, а также семь пассажиров микроавтобуса возрастом 19, 25, 30, 66, 69 лет и двое детей 2,5 и 4 года - жители Ивано-Франковской и Черновицкой областей", - говорится в сообщении.

Пострадавших в ДТП госпитализировали, медики уточняют их диагнозы. По факту аварии открыто уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание - до трех лет ограничения свободы с лишением водительских прав на срок до трех лет или без такового.

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области произошло тройное ДТП с участием внедорожника, легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии пострадали двое водителей и погиб пассажир.

До этого в Запорожской области в ДТП погиб ребенок, еще трое человек пострадали.