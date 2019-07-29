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На трасі Київ-Чоп в ДТП постраждали 5 людей

Новини » Надзвичайні події    29.07.2019 - 11:51
На трасі Київ-Чоп в ДТП постраждали 5 людей
Іллюстративне фото (facebook com patrolpolice gov ua)

Поліція відкрила кримінальне провадження

У Львівській області на автодорозі "Київ-Чоп" зіткнулись два автомобіля, в результаті чого постраждали п'ятеро людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

У поліції зазначають, що зіткнулись автомобілі "Ауді А8" та "Фольксваген Пасат". В результаті ДТП постраждали двоє водіїв та троє пасажирів "Фольксвагена" - двоє віком 19 років та одна двадцятирічна дівчина.

"За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 липня у Львівській області в результаті зіткнення пасажирського поїзда з автомобілем у Самбірському районі одна людина загинула і одна постраждала.

Також РБК-Україна писало, що 25 липня у Лугинському районі Житомирської області у результаті ДТП вибухнув автомобіль, у результаті чого четверо людей отримали травми.

Крім того, в місті Жовті Води (Дніпропетровська область) на вулиці Козацької Слави водій в'їхав у дерево, в результаті чого загинули двоє людей і ще четверо постраждали.

Як писало РБК-Україна раніше, на трасі Одеса-Рені зіткнулися автомобіль та вантажівка, в результаті чого загинули четверо людей. Серед загиблих є дитина.

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