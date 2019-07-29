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На трассе Киев-Чоп в ДТП пострадали 5 человек

Новости » Происшествия    29.07.2019 - 11:51
На трассе Киев-Чоп в ДТП пострадали 5 человек
Иллюстративное фото (facebook com patrolpolice gov ua)

Полиция открыла уголовное производство

Во Львовской области на автодороге "Киев-Чоп" столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали пятеро людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

В полиции отмечают, что столкнулись автомобили "Ауди А8" и "Фольксваген Пассат". В результате ДТП пострадали двое водителей и трое пассажиров "Фольксвагена" - двое в возрасте 19 лет и одна двадцатилетняя девушка.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 июля во Львовской области в результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем в Самборском районе один человек погиб и один пострадал.

РБК-Украина писало, что 25 июля в Лугинском районе Житомирской области в результате ДТП взорвался автомобиль, четверо человек получили травмы.

Кроме того, в городе Желтые Воды (Днепропетровская область) на улице Казацкой Славы водитель въехал в дерево, в результате чего погибли двое людей и еще четверо пострадали.

Как писало РБК-Украина ранее, на трассе Одесса-Рени столкнулись автомобиль и грузовик, в результате чего погибли четверо людей. Среди погибших есть ребенок.

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