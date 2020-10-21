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На трасі Київ-Чоп у ДТП загинули дві людини

Автор: Игорь Литвиненко

У Львівській області на трасі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода з двома автомобілями. В результаті зіткнення загинули дві людини.

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Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

ДТП сталося 20 жовтня близько 21:00 поблизу села Тухолька Сколівського району.

"Водій автомобіля "Фольксваген Гольф", під керуванням жителя с. Долинівка Сколівського району 1967 року, виконуючи маневр лівого повороту, не надав переваги в русі зустрічному автомобілю "Додж Джорні", під керуванням водія 1996 року народження, у результаті чого сталося зіткнення", - повідомили в ОДА.

У результаті водій та пасажирка автомобіля "Фольксваген" 1969 року народження загинули на місці. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, в понеділок у Львівській області сталася аварія за участю чотирьох автомобілів. В результаті ДТП загинуло троє осіб.

Також повідомлялося, що днями в Запоріжжі зіткнулися дві маршрутки. В аварії постраждали троє людей.

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