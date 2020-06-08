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Водій вилетів з авто: в Києві на проспекті Перемоги сталася смертельна ДТП

Новини » Надзвичайні події     08.06.2020 - 03:34
Водій вилетів з авто: в Києві на проспекті Перемоги сталася смертельна ДТП
Фото: авто патрульної поліції (РБК-Україна)

Загинула одна людина

В ніч на понеділок, 8 червня, на проспекті Перемоги в Києві сталась смертельна ДТП за участю двох легковиків. Одна людина загинула на місці події.

Про це повідомляють "ВартовіЕспресо".

Попередньо відомо, автомобіль Honda Civic, рухаючись в напрямку Брест-Литовського шосе, на високій швидкості в'їхав у бетонний парапет, що обрамляє опору шляхопроводу. Від удару неприщебнутий пасажир Honda вилетів з авто. Чоловік отримав смертельні травми, загинув на місці пригоди.

Також Honda зачепила легковик BMW. Водії обох автомобілів від допомоги лікарів відмовились. На місці також працюють рятувальники ДСНС. Обставини ДТП з'ясовує слідчо-оперативна група.

РБК-Україна писало, що у Рівненській області на трасі Київ-Чоп сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів і вантажівки.

Нагадаємо, у суботу вранці, 6 червня, в місті Дніпро сталася дорожньо-транспортна пригода на перехресті Запорізького шосе і вулиці Панікахи, в результаті травмовано 4 осіб.

Раніше під Мелітополем Запорізької області легковий автомобіль потрапив під потяг, загинула одна людина.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України ДТПКиїв
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