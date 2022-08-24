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Трасс повідомила про готовність застосувати ядерну зброю при необхідності

Фото: міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Глава МЗС Британії Ліз Трасс, яка претендує на посади лідера керівної Консервативної партії і прем'єр-міністра, заявила, що готова застосувати ядерну зброю в разі потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times radio.

Вона назвала це важливим обов'язком прем'єр-міністра Британії.

"Я думаю, що це важливий обов'язок прем'єр-міністра. Я готова зробити це", - заявила Трасс.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про свою відставку в липні цього року. Причиною для цього стали звинувачення члена його команди в сексуальних домаганнях до двох чоловіків.

Члени уряду Джонсона почали подавати у відставку, а депутати керівної партії Великобританії провели голосування, щоб оголосити Джонсону вотум недовіри.

Через певний час стали відомі імена кандидатів на посаду прем'єра Британії.

До фіналу змогла дійти міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яка на 22 відсотки випереджає міністра фінансів Ріші Сунака.

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