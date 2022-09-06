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Трасс виголосила свою першу промову на посаді прем'єра: згадала про війну в Україні

Фото: Ліз Трасс, прем'єр Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 6 вересня, Ліз Трасс виголосила першу промову на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. Вона згадала про війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трасс, яку наводить The Guardian.

Зокрема, вона пообіцяла розвинути економіку Британії за допомогою зниження податків і ряду реформ.

"Я знижу податки, щоб винагородити важку працю і стимулювати зростання і інвестиції під керівництвом бізнесу. Я буду проводити реформи в рамках своєї місії, щоб Сполучене Королівство працювало, будувалося і зростало", - зазначила прем'єр.

При цьому Трасс заявила, що вона буде працювати над боротьбою з енергетичною кризою.

"Я займуся вирішенням енергетичної кризи, викликаної путінською війною. На цьому тижні я вживу заходів, щоб розібратися з рахунками за електроенергію і забезпечити наше майбутнє енергопостачання", - підкреслила Трасс.

Також новообраний прем'єр Британії пообіцяла поліпшити сферу охорони Здоров'я Британії.

Нагадаємо, у вівторок, 6 вересня, Ліз Трасс офіційно вступила на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

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