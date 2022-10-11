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Трасс хочет посетить Украину как можно скорее

Фото: премьер-министр Британии Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс твердо настроена посетить Украину как можно скорее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Журналисты задали вопрос спикеру Даунинг-стрит, как повлияет недавний массированный обстрел Украины на потенциальный визит Трасс в Украину.

Спикер отказался называть дату возможного визита из соображений безопасности.

"Как вы понимаете, премьер-министр твердо настроена совершить визит как можно скорее", - сказал он.

Отметим, что вчера президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Трассом. Он отметил, что Украина рассчитывает на лидерство Британии в прикрытии нашего неба.

Также напомним, что ранее Трасс заявляла, что мирное соглашение между Украиной и Россией не должно включать земельные компромиссы.

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Лиз ТрассВеликобритания