На трассе Житомир-Черновцы перекрыли движение из-за ДТП: организован объезд
Сегодня, 15 апреля, вечером на трассе Житомир-Черновцы в Черновицкой области столкнулись автомобили. Правоохранители перекрыли движение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины.
"На автодороге Н-03 Житомир-Черновцы (возле гостинично-ресторанного комплекса "Четыре Корчмы") в Черновицкой области произошло ДТП. В связи с этим движение транспорта на определенном участке дороги перекрыто", - сказано в сообщении правоохранителей.
По их словам, для водителей организовали объезд по дороге Т 2610 (через город Хотин).
Обновлено 20:03
В Патрульной полиции рассказали, что движение по трассе Житомир-Черновцы возобновили.
Напомним, сегодня авария произошла в Житомирской области. Из-за этого движение ограничили по трассе Киев-Чоп.
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