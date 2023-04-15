ua ru
Сб, 15 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На трасі Житомир-Чернівці перекрили рух через ДТП: організовано об'їзд

Новость на русском →
Субота 15 квітня 2023 19:56
На трасі Житомир-Чернівці перекрили рух через ДТП: організовано об'їзд Фото: на трасі Житомир-Чернівці перекрили рух через ДТП (t.me/patrolpolice_ua)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 15 квітня, увечері на трасі Житомир-Чернівці у Чернівецькій області зіткнулися автомобілі. Правоохоронці перекрили рух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції України.

"На автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці (біля готельно-ресторанного комплексу "Чотири Корчми") у Чернівецькій області сталася ДТП. У зв'язку з цим рух транспорту на визначеній ділянці дороги перекрито", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

За їхніми словами, для водіїв організували об'їзд дорогою Т 2610 (через місто Хотин).

Оновлено 20:03

У Патрульній поліції розповіли, що рух трасою Житомир-Чернівці відновили.

Нагадаємо, сьогодні аварія сталася в Житомирській області. Через це рух обмежили трасою Київ-Чоп.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Житомир Чернівці Черновицкая область
NEWS
Ціни б'ють рекорди. Як змінилася вартість продуктів в Україні за рік
Ціни б'ють рекорди. Як змінилася вартість продуктів в Україні за рік
DAILY
Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні