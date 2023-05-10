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На трассе Киев - Чоп из-за масштабного ДТП перекроют движение автомобилей

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Украина, Среда 10 мая 2023 21:41
На трассе Киев - Чоп из-за масштабного ДТП перекроют движение автомобилей Фото: на трассе Киев - Чоп из-за масштабного ДТП перекроют движение автомобилей (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Во Львовской области в среду вечером, 10 мая, на автодороге Киев-Чоп произошла масштабная дорожно-транспортная катастрофа.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал патрульной полиции Львовской области.

По данным полиции, авария произошла между населенными пунктами Надитичи и Розвадов. В результате ДТП погибший.

Сначала правоохранители предупредили водителей, что из-за аварии движение в оба направления будете затруднено. Однако позже сообщили, что движение по этому участку будет полностью закрыто примерно на два часа. Транспортные средства будут направляться в объезд через Жидачев.

"Учтите эту информацию. Просим быть внимательнее на дороге. Берегите себя", - говорится в сообщении.

Фото: ДТП на трассе Киев-Чоп (t.me/lvivpatrolpolice)

Как сообщалось, в случае ДТП украинцы могут составить протокол самостоятельно, не обращаясь в полицию. Для этого нужно оформить специальный документ для страховой компании.

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ДТП Львовская область полиция Киев-Чоп Авария
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