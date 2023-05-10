На трасі Київ - Чоп через масштабне ДТП перекриють рух автомобілів

У Львівській області у середу ввечері, 10 травня, на автодорозі Київ-Чоп трапилась масштабна дорожньо-транспортна катастрофа.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал патрульної поліції Львівської області.

За даними поліції, аварія трапилась між населеними пунктами Надітичі та Розвадів. В результаті ДТП є загиблий.

Спочатку правоохоронці попередили водіїв, що через аварію рух в обидва напрямки будее ускладнений. Однак пізніше повідомили, що рух цією ділянкою буде повністю закритий приблизно на дві години. Транспортні засоби будуть скеровувати в об'їзд через місто Жидачів.

"Врахуйте цю інформацію. Просимо бути уважнішими на дорозі. Бережіть себе", - сказано в повідомленні.

Фото: ДТП на трасі Київ-Чоп (t.me/lvivpatrolpolice)