На дорозі Київ-Чоп вантажівка протаранила мікроавтобус з пасажирами

Фото: знак ДТП (РБК-Україна)

Жертвами автомобільної аварії стали 4 людини

Сьогодні, 24 травня, на автодорозі Київ-Чоп у Львівській області сталося зіткнення мікроавтобусу та вантажівки. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 4 людини.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

За попередніми даними, близько 11:30 в районі села Тухолька водій вантажівки MAN не вибрав безпечної швидкості та зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz, який рухався зустрічною смугою.

В результаті зіткнення на місці від отриманих травм загинув водій та троє пасажирів мікроавтобуса. Ще четверо пасажирів Mercedes було госпіталізовано з тілесними ушкодженнями.

За фактом аварії правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Винуватцю загрожує позбавлення волі терміном до 10 років.

Нагадаємо, вчора у Вінницькій області врізався в дерево позашляховик Ford Explorer, у якому перебували 6 людей.

Крім того, у п'ятницю на автодорозі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП за участі трьох автомобілів.

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Автор: Дмитро Левицький